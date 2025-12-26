Haberler

Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor

Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de kabul edilen 11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyelere başlandı. Mahkum yakınları sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.

TBMM'de kabul edilen 11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda dün başlalayan tahliyelere bugün de devam edildi.

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cezaevlerinde tahliyeler başlamıştı. Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler devam ederken, mahkum yakınları da cezaevi önünde sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.

"Yasada emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun"

Tahliye kararından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Furkan Ünlü, "Yasada emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun, içerideki arkadaşlarımın da tez zamanda tahliyeleri nasip olsun" dedi.

Yusuf Durmuş ise cezaevinden çıkacak olan dayısını beklediğini belirterek, "Yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kalanlara Allah sabır versin. Bu karar sürpriz oldu bizim için, Allah bir daha düşürmesin" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var