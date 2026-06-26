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11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı

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İstanbul Emniyeti'nin 11 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4 ayrı silahlı suç örgütüne üye 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 11 ilde silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 ayrı organize silahlı suç örgütü üyesi 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amaçlandı. Bu doğrultuda; nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 4 ayrı örgüte mensup şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl illerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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