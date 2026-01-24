Haberler

107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da farklı ikametlere girerek hırsızlık yapan ve toplamda 107 suç kaydı bulunan D.A. isimli kadın, polisin düzenlediği operasyonla baza altında gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da farklı adreslere girerek hırsızlık yapan ve 107 suç kaydı bulunan kadın şüpheli, polis baskınında baza altında saklanırken yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ikametlere ait çelik kapıların kart ya da sert plastik malzeme kullanılarak açılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde, olayların faili olduğu belirlenen ve 107 suç kaydı bulunan kadın şüpheli D.A. tespit edildi.

Şüphelinin İstanbul'un Başakşehir ilçesinde saklandığının belirlenmesi üzerine Bursa polisi, Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle müşterek operasyon düzenledi. Operasyonda kadın şüpheli, saklandığı evde baza altına gizlenmiş halde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Üst üste dördüncü galibiyet! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Muğla'da mucize kurtuluş, 14 gün sonra sağ bulundu

14 gündür kayıptı, umutla beklenen haber geldi
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu