Gaziantep'te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep'te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan N.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde yağma suçu başta olmak üzere 6 ayrı suçtan 10 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

