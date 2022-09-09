10 yıl sonra yakayı ele verdi, ceza evini boyladı 3. Sayfa Haberleri Sivas'ın Divriği ilçesinde cinsel saldırı suçunu karışan sanık 10 yıl sonra yakalanarak ceza evine konuldu. Sivas'ın Divriği ilçesinde cinsel saldırı suçunu karışan sanık 10 yıl sonra yakalanarak ceza evine konuldu. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Divriği İlçesinde 2012 yılında cinsel saldırı suçuna karışan ve hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. G. (64) Zara İlçesinde Jandarma tarafından yapılan takip sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Divriği Sivas 3. Sayfa Haberler

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