10 gündür kayıp olan esnafın cansız bedeni bulundu

BURSA - Bursa'da 10 gündür kayıp olan ve yakınları tarafından aranan esnaf Mehmet Ali Y. bir evde cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca yapılan incelemelerde yanında bir nota ulaşıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olarak aranan esnaf Mehmet Ali Y.'yi yakınları 10 gündür arıyordu. Yeni Mahalle Maltepe Caddesinde bulunan metruk bir evde cansız bedenine ulaşılırken polis ekiplerinin yaptığı incelemede "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulundu. Mehmet Ali Y'nin naaşı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.