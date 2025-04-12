10 Gündür Kayıp Olan Esnafın Cansız Bedeni Bulundu
Bursa'da 10 gündür kayıp olan esnaf Mehmet Ali Y.'nin cansız bedeni bir evde bulundu. Yanında, 'Ölümünden kimse sorumlu değildir' yazılı bir nota rastlandı.
10 gündür kayıp olan esnafın cansız bedeni bulundu
BURSA - Bursa'da 10 gündür kayıp olan ve yakınları tarafından aranan esnaf Mehmet Ali Y. bir evde cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca yapılan incelemelerde yanında bir nota ulaşıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olarak aranan esnaf Mehmet Ali Y.'yi yakınları 10 gündür arıyordu. Yeni Mahalle Maltepe Caddesinde bulunan metruk bir evde cansız bedenine ulaşılırken polis ekiplerinin yaptığı incelemede "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulundu. Mehmet Ali Y'nin naaşı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa