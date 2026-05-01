1 Mayıs'ta feci olay: Depoda üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

1 Mayıs'ta feci olay: Depoda üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti
Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir marketin deposunda üzerine demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir marketin deposunda üzerine demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen 3 çocuk babası Mahmut Turan (33), BİM marketin deposunda boya yaptığı esnada, kepçeyle taşınırkekn düşen demir profilin altında kaldı.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Turan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
