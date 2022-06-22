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1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Yunus Emre Demirci'nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Yunus Emre Demirci'nin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 19 Haziran tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Canlı Hayvan Pazarında aralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumet bulunduğu iddia edilen Yunus Emre Demirci ve H.E. arasında kavga çıktı. Kısa süre sonra büyüyen kavgada bıçaklanan Yunus Emre Demirci kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kavgaya karıştığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan ve H.E., S.C., F.K., A.H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emre Demirci Kastamonu kavga 3. Sayfa Haberler

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