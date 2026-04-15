Haberler

Bursa'da dev uyuşturucu operasyonu, kilolarca madde ele geçirildi 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.H. (36) ve A.E. (35) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve kullandıkları depoda yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Aramalarda 8 parça halinde toplam 1 kilo 755 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid, 26 adet captagon hap, anahtarlık görünümlü hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte 2 cep telefonu bulundu. Ayrıca operasyon kapsamında 168 bin 700 TL ve 495 Amerikan doları da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

