Şişli'de lüks otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Şişli'de lüks otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, korkuluklara çıktı.

Kaza, saat 05: 00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre hızı yüksek olan 34 FRK 087 plakalı lüks otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lüks otomobil ilk önce bariyere, sonrasında yolda bulunan korkuluklara çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından otomobildeki yaralı 3 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Çekicinin gelmesiyle kullanılmaz hale gelen otomobil kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı