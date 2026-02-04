Haberler

Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 90 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 90 kaçak göçmen yakalandı, 5 araç ve malzeme ele geçirildi, olaylara karışan 3 organizatör tutuklandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Yılmaz Tunç'tan açıklama: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur

Kan donduran cinayete sessiz kalmadı: İnsanlık suçudur
Paylaşımlar bomba! Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Karadeniz'in en büyüğü! Samsun'a 1.7 milyar liralık dev yatırım

Karadeniz'in en büyüğü olacak! O ilimize dev yatırım
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez
PFDK sevkleri belli oldu! TFF'den Milan Skriniar kararı

TFF'den Skriniar kararı