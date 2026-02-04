Hatay'da 3 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 3 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. 2 Şubat günü Antakya–Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta 3 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan kontrollerde şahısların Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı anlaşıldı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenler hakkında ise ilgili yasal işlem başlatıldı. - HATAY