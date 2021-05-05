3 mahallenin içme suyu şebeke hattı yenilendi
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3 mahallenin içme suyu şebeke hattı yenilendi

3 mahallenin içme suyu şebeke hattı yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sık sık arızaların yaşandığı Muratpaşa ilçesi Güzeloba, Ermenek ve Güzelbağ mahallelerinin içme suyu şebeke hattını yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sık sık arızaların yaşandığı Muratpaşa ilçesi Güzeloba, Ermenek ve Güzelbağ mahallelerinin içme suyu şebeke hattını yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü; merkezde bulunan Güzeloba, Ermenek ve Güzelbağ mahallelerinde kullanım ömrünü doldurmuş, eski boruların sık sık arızaya sebebiyet vermesi ve patlaklar yüzünden su kesintisi yaşanması nedeniyle üç mahallenin şebekesini yeniledi.

"Su kesintileri azaldı"

Rauf Denktaş Bulvarı'ndan geçen şebeke hattı daha geniş, yeni tip ve dayanıklı borular ile değiştirildi. Şebeke bölgenin uzun süreli ve sorunsuz su ihtiyacını karşılanacak şekilde yenilendi. Böylece arıza sayısı ve kesintilerin azalması, basıncın artması ve söz konusu mahallelerde yaşayan halkın şikayetlerinin asgariye inmesi sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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