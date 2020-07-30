3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayıp kaçtı
Sivas'ta 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı.
30.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:11
Sivas'ta 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt Mahallesi İsmail Şirin Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir sitenin 1. katında kimliği belirlenemeyen şahıs, silahla 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından zanlı kayıplara karıştı. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - SİVAS
Kaynak: İHA