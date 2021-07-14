3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti

3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Sıraç, hayatını kaybetti.

Olay, 7 Temmuz tarihinde Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın evin 3. katında bulunan evinin penceresinden dışarı bakarken, dengesini kaybederek düşen 1,5 yaşındaki Sıraç Öz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Sıraç, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Daha sora İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. 6 günlük yaşam savaşını kaybeden Sıraç'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. - KOCAELİ

3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti
3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti
3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti
3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Petek Dinçöz Kaan Yıldırım
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3. kattan düşen 1,5 yaşındaki Sıraç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:09:55. #1.14#

title