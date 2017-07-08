Antalya'nın Kaş ilçesinde "3. Kaş-Kalkan-Likya Yemek Festivali" düzenlendi.



Kalkan Mahallesi Yat Limanı'nda, Kalkan Restorancılar Derneği tarafından düzenlenen Kaş Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından desteklenen festival kapsamında, halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonra festivale katılanlara ve turistlere meydanda kurulan stantlarda çeşitli tatlı ve yemekler ikram edildi.



Bölgenin yöresel tatların yer aldığı festivalde, katılımcılar jüri üyelerinden tam puan alabilmek için sunumlarıyla ön plana çıkmaya çalıştı.



Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz, programda yaptığı konuşmada, festivalin herkesi ortak bir paydada buluşturun kültürel bir etkinlik olduğunu belirtti.



Festivalin üçüncü kez yapıldığını anlatan Akdeniz, "Festival, Kaş ve Kalkan'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Ekonomimize de canlılık kazandıracak. Dolayısıyla bu etkinlik sadece Kaş ve Kalkan'ı değil, tüm bölgemizi kapsamaktadır." dedi.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ise Kaş'ın Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayarak,"Kalkan özellikle İngilizlerin yaşamayı tercih ettiği bir bölge pozisyonunda." ifadesini kullandı.



Festivalin lezzetinin dilden dile yayılacağını kaydeden Kocaer, "Amacımız, mutfağımızla beraber Türkiye'yi tanıtmak. Türkiye'ye gelmek isteyenleri cezbederek, adresi onlara tarif etmek için festival düzenliyoruz. Bölgede çok sayıda yabancı yaşıyor. En iyi reklam kişiden kişiye yapılandır." diye konuştu.



Jüri üyesi Cengiz Aksoylar da yarışmaya yemek kategorisinde 10, tatlı kategorisinde ise 5 kişinin katıldığını bildirdi. Yemekleri ve tatlıları 6 kişilik jürinin değerlendirdiğini anlatan Aksoylar, şunları söyledi:



"Yemekleri lezzeti, sunumu, yoğunluğu gibi kriterleri göz önünde bulundurarak puanladık. Çok lezzetli yemekler yedik. Yarışmacılar da birbirlerine çok yakın puanlar aldı. Yarışma öncesinde de vatandaşlara Kalkan esnafının desteğiyle yemek ikram edildi. Esnaf, kendi mutfaklarında hazırladığı yemekleri ücretsiz halka sundu."



Jürinin değerlendirmesi sonrasında yemek kategorisinde Hasan Baynurlar birinci, Şahin Armut ikinci, Erdal Akbaba üçüncü oldu. Tatlı kategorisinde ise birinciliği Dursade Uysal, ikinciliği Carola Bıçakçı, üçüncülüğü de Erdal Akbaba elde etti.



Festivalde dereceye giren aşçılara ödül verildi.