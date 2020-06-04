3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
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3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın haklarında kesinleşmiş yargı kararlarının neden 2 yıl bekledikten sonra şimdi Meclis'te okunmasıyla ilgili kulislerde konuşulan iddia; yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin "dokunulmazlıklar kaldırılsın" talebi.

3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
04.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:54

TBMM Genel Kurulu'nda bugün okunan yargı kararının ardından Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düşürüldü. Partilerin anlaşmasından sonra uzun süredir Genel Kurul'a gelmeyen bu kararların zamanlamasının ardında ise Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır" olduğu konuşuluyor.

2 YILDIR KARARLAR OKUNMUYORDU

Söz konusu 3 isim hakkındaki yargı kararları Meclis Başkanlığı'na gelmesine rağmen partilerin aralarındaki anlaşmadan dolayı Genel Kurul'a gelmiyordu. Bir başka deyişle vekilliklerin düşürülmesi erteleniyordu.

NEDEN ŞİMDİ TEPKİSİ?

Bugün ise sürpriz bir şekilde Genel Kurul'da kararların okunmasına CHP ve HDP'li vekiller "Neden şimdi?" tepkisini gösterdi. Muhalefet vekilleri, karar okunurken de sıralara vurdu.

KULİSLERDE BAHÇELİ'NİN TALEBİ KONUŞULUYOR

Milletvekilliklerinin düşürülmesi ve haklarında kesinleşmiş yargı kararı olan isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının bugün görüşülmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebinin olduğu konuşuluyor.

Bahçeli, geçtiğimiz 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye'nin ve siyasi hayatımızın üzerindeki kabus bulutlarının dağıtılması için şu hususların gündeme alınması ve bir an önce hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması sağlanmalıdır.

1– Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

2– Seçim Kanununda düzenlemeler yapılmalıdır.

3– TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

4– Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

5– Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

6– Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.

AK Parti de temmuz ayında yapılacak TBMM Başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin bu taleplerini karşıladığı belirtiliyor.

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