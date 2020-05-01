3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı
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3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı
01.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:31

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı -Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

-Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

İSTANBUL - 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı. Kovid-19 mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Tüm dünyada ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor alınan önlemlerde devam ettiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

Kaynak: İHA

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