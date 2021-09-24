3 günlük çiftin tartışması kanlı bitti

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 günlük evli Zeynep Y. S. ve Mehmet Sönmez çiftinin kavgası kanlı bitti. Eşi ile tartışan Mehmet Sönmez bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesi alınan kadın ise, evi terk etmek istemesinin ardından eşinin kendisini bıçakladığını öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 18 Eylül Cumartesi günü dünya evine giren Zeynep Y. (24) ve Mehmet Sönmez (29) çifti bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Y. S.'nin evi terk etmek istemesi üzerine çıktı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanmış olarak ağır yaralı bulunan Mehmet Sönmez, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafın yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Y. S., kendisinin evi terk etmek isteyince kocasının "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine ise eline geçirdiği bıçağı göğsüne sapladığını iddia etti.

Adli tıp raporunun beklendiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Geriye ise çiftin düğün merasiminde çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mutluluk görüntüleri kaldı.

(Necati İvgin/İHA)