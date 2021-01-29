3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
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3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

29.01.2021 12:02 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:07
3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

VAN'da 3 gün önce anomali ile dünyaya gelen bebek, ameliyat için Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği uçak ambulansla Bursa'ya getirildi.

VAN'da 3 gün önce anomali ile dünyaya gelen bebek, ameliyat için Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği uçak ambulansla Bursa'ya getirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 3 gün önce dünyaya gelen bebekte, kalıtımsal şekil bozukluğu olarak bilinen 'anomali' olduğu saptandı.  Bebeğin ameliyatının Bursa'da yapılabileceği belirlendi. Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulansla Van'dan alınarak, Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan bebek, yeni doğan ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi.


- Bursa
3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cansel ORUÇ

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