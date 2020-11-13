3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
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3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

13.11.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:17

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilen anne, gözaltına alındı.  

Çarşamba ilçesindeki bir iş yerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı. İş yeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. 

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından anneninin kimliğini tespit etti. Anne, evinde gözaltına alınıarak, polis merkezine götürüldü.Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Annenin bebeğini tuvalete doğru kucağında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi. 


3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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