3. Etap Raylı Sistem güzergahı ağaçlandırılıyor
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3. Etap Raylı Sistem güzergahı ağaçlandırılıyor

3. Etap Raylı Sistem güzergahı ağaçlandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sona yaklaşan 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi güzergahındaki refüjleri ağaçlandırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sona yaklaşan 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi güzergahındaki refüjleri ağaçlandırıyor. Raylı sistem etrafındaki alanlara 500 turunç, 250 benjamin türü ağaç dikildi.

Park Bahçeler ve Bahçeler Daire Başkanlığı, sona yaklaşan 3'üncü Etap Raylı Sistem Hattı güzergahında çalışma yaptı. Otogar Kavşağı'ndan başlayıp Dumlupınar Bulvarı, Meltem Caddesi ve Konyaaltı Caddesi'ne kadar uzanan güzergahta orta ve yan refüjlerde ağaç dikme ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

57 bin metrekare peyzaj

Kepçe, kamyon gibi iş makinelerinin kullanıldığı çalışma, trafiği aksatmamak ve halkı rahatsız etmemek için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonunda yapıldı. 3. Etap Raylı Sistem güzergahına 500 adet turunç ve 250 adet Benjamin ağacı dikildi. Refüj ve boş alanlara peyzaj uygulamasına da başlandı. Bu kapsamda 57 bin 800 metrekare alanda peyzaj düzenlemesi yapılacak ve sulama sistemi kurulacak. - ANTALYA

3. Etap Raylı Sistem güzergahı ağaçlandırılıyor
3. Etap Raylı Sistem güzergahı ağaçlandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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