3. doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
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3. doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Koronavirüsle mücadelede önemli bir yer tutan aşılamaya Türkiye tüm hızıyla devam ederken 3. doz aşının gerekli olup olmadığı merak konusu oldu. 3. doz aşıyla ilgili kafa karışıklığını gideren Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, "3. doz için 'Booster' diyoruz. Güçlendirici etki diyebiliriz. 3. doz aşının sırayla en riskli gruplardan başlanarak yapılması için Türkiye'nin bir planlaması var" dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, HaberTürk ekranlarında 3. doz aşının gerekli olup olmadığı konusunda konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BİR PLANLAMASI VAR"

3. doz aşıyla ilgili kafa karışıklığını gideren Prof. Dr. İlhan, "3. doz için 'Booster' diyoruz. Güçlendirici etki diyebiliriz. Belli bir antikor oluştuktan sonra 6-8 ayın arsından yapılacak bir doz daha antikorun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Bu risk gruplarına göre yapılabilir. 3. doz aşının sırayla en riskli gruplardan başlanarak yapılması için Türkiye'nin bir planlaması var" ifadelerini kullandı.

3. doz aşı yapılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

"BİR FARKI YOK"

Farklı markaların aşılarının yaptırılmasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. İlhan, "Bu konuda çok soru geliyor. Şöyle düşünmek lazım; aracınıza farklı markalardan benzin alınmak gibi. Çünkü hepsi antikor uyarısı yapıyor. O yüzden bir farkı olmaz. Örneğin ilk ikiyi başka aşı olmuş üçüncüyü başka. Baktığımızda aşılardaki etkinliğin her kombinasyonlarda olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu.

3. doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
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