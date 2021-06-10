Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı
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Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de; Gülten Usta, eşi Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı uyurken başlarından av tüfeğiyle vurdu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan kadın, ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşaması nedeniyle görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyledi.

Osmaniye'nin merkeze bağlı Köyyeri köyünde sabah saatlerinde yaşanan olayda; Gülten Usta, kocası Süleyman Usta (27) ve görümcesi Ela Usta'yı (18) uykularında av tüfeğiyle başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülten Usta, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İfadesinde, 9 yıllık eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını öne süren Usta, görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
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