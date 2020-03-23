3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Gülperi Akçelik, binmek istediği asansörün aniden hareket etmesiyle, kabin ve duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Artvin'de 3 çocuk annesi genç kadın asansör ile duvar arasına sıkışarak feci şekilde can verdi.

ASANSÖR ANİDEN HAREKET ETTİ

Olay, dün akşam Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. 3 çocuk annesi Gülperi Akçelik, asansöre binmek istediği sırada kabin aniden hareket etti. Akçelik, kabinle duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gülperi Akçelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA