3 bin yıllık Knidos Antik Kenti yeniden yükseliyor 3 bin yıllık Knidos Antik Kenti yeniden yükseliyorMUĞLA'nın Datça ilçesi sadece denizi, balı ve bademi ile değil tarihi derinliği ile de dikkat çekiyor.

3 bin yıllık Knidos Antik Kenti yeniden yükseliyor

MUĞLA'nın Datça ilçesi sadece denizi, balı ve bademi ile değil tarihi derinliği ile de dikkat çekiyor. 3 bin yılı aşan geçmişiyle bilinen Knidos Antik Kenti, arkeologların elinde yeniden yükseliyor. Devam eden keşif ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte, elde edilen sütunlar ve çeşitli yapılar vinç yardımıyla özenle orijinal yerlerine konuluyor.

Datça'nın uç noktasında bulunan, merkeze 33 km mesafe ve otomobille yaklaşık 45 dakikalık uzaklıktaki mesafedeki Knidos Antik Kenti, her geçen yıl büyüyen bir ilgiye sahne oluyor. Yerli ve yabancı turistlerin gezmek ve tanımak için akın ettiği antik kenti, yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

ANTİK KENT NET BİÇİMDE ORTAYA ÇIKIYOR

Arkeologların kazı çalışmaları devam ederken, elde edilen ve restorasyondan geçirilen yapı parçaları, özenle yerlerine yerleştiriliyor. Vinç yardımıyla yerlerine konulan parçalarla birlikte, Knidos Antik Kenti gittikçe daha net biçimde ortaya çıkıyor.

BULUNDUĞU NOKTA AKDENİZ VE EGE'Yİ BİRLEŞTİRİYOR

Kuruluşu, M.Ö. 13. yüzyıllara uzanan kent, elde edilen verilere göre M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren sanat, kültür, sağlık ve dini merkez olarak ünlendi. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği Tekir Burnu'nda konumlanmış kent, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olarak kabul ediliyor.

ZİYARETÇİLERİ ÖNCE TİYATRO ALANI KARŞILIYOR

Knidos, ticari nedenlerle, M.Ö. 4. yüzyılda yarımadanın uç noktasına, bugünkü görkemli kalıntıların izlendiği yere taşınmış. Ziyaretçilerine uzun bir gezi parkuru sunan kentte Yuvarlak Tapınak, Dionysos Stoası ve Tapınağı, Apollon tapınağı, Bolukrates Çeşmesi ve ziyaretçileri ilk karşılayan yaklaşık beş bin kişi kapasiteli küçük tiyatrosu başlıca kalıntılar olarak yer alıyor.

Kaynak: DHA