3 aylık bebeği döven baba ne dedi? Yunus Göç ifadesinde ne dedi?

3 aylık bebeği döven baba ne dedi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor. Peki, Yunus Göç ifadesinde ne dedi?

3 AYLIK BEBEĞİ DÖVEN BABA NE DEDİ?

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç'ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Göç'ün ifadesinde "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan'ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

"MAMA VERECEĞİM ESNADA BİRDEN AĞLAMAYA BAŞLADI"

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor. Anne Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet