03.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:23

Mersin'in Mut ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte, koro dinletisinin ardından işaret diliyle gösteriler sunuldu.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, konuşmasında, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, devletin ve toplumun, engelliler konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak da katıldı.

Kaynak: AA

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