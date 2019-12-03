3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

03.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:16
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

'ta 3 Aralık dolayısıyla program düzenlendi.


Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, engelliler tarafından hazırlanan el işi sergisi açıldı.


Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü , burada yaptığı konuşmada, engelli olmanın sosyal hayatı engelleyen bir kusur olmadığını söyledi.

Temel hedeflerinin engelli bireylere en iyi hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Temel hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın her türlü imkan ve hizmete en az herkes kadar ve ihtiyacı oranında ulaşabildiği bir Türkiye'dir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olsun."

Kaynak: AA
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