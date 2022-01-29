29 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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29 Ocak 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:35 Şefin Özel Konuğu
04:20 Kıbrıs Zafere Doğru
06:30 Keloğlan Aramızda
08:30 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
10:25 Tozkoparan İskender
12:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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