29 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

03:35 Şefin Özel Konuğu

04:20 Kıbrıs Zafere Doğru

06:30 Keloğlan Aramızda

08:30 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

10:25 Tozkoparan İskender

12:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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