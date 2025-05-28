29 Mayıs okullar tatil mi? Perşembe günü okul yok mu?

29 Mayıs okullar tatil mi? Perşembe günü okul yok mu?
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2025 yılı resmi tatiller takvimi incelenerek, 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu tarih, Perşembe gününe denk geliyor ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de coşkuyla kutlamalar yapılması bekleniyor. Peki, 29 Mayıs okullar tatil mi? Perşembe günü okul yok mu?

İstanbul'da 29 Mayıs tarihinde birçok etkinlik düzenlenecek. Bu yıl Perşembe gününe gelen İstanbul'un Fethi sebebiyle gözler okullara çevrildi. 29 Mayıs okullar tatil mi? Perşembe günü okul yok mu?

29 MAYIS'TA NE OLDU?

29 Mayıs 1453'te, Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda İstanbul'un fethi gerçekleşti. İstanbul'un Fethi ile beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalanmış ve kentte Hristiyan dünyasına göç başlamıştır.

İstanbul'un Fethi ayrıca Orta Çağ'ın sona erdiği ve Yeni Çağ'ın başladığı gündür. İstanbul'un Fethi askeri tarih açısından da son derece büyük önem taşır. Antik çağlardan o döneme kadar surlar ve kent duvarları, şehirleri işgale karşı koruyan en büyük savunma araçlarıydı. Fakat savaş sırasında karabarut kullanan Osmanlı Ordusu, surları yıkmayı başardı.

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil olmadığından İstanbul'da İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Benzer şekilde kamu kurumları normal çalışma düzeninde çalışacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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