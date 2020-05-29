29 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
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29 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı

29 Mayıs 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

29 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
29.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 06:45

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Hadi İnşallah

02:00 Zuhal Topal’la Sofrada

02:30 Tatlı Bela

04:00 Zuhal Topal’la Sofrada

04:00 Temizlik Benim İşim

05:45 Hayat Sevince Güzel

06:00 Hayat Sevince Güzel

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:15 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Mucize Doktor

20:30 Program

20:30 Fetih 1453

22:30 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

23:30 Şevkat Yerimdar

Kaynak: InterSinema.com

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