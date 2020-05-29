29 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
29 Mayıs 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Hadi İnşallah
02:00 Zuhal Topal’la Sofrada
02:30 Tatlı Bela
04:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:00 Temizlik Benim İşim
05:45 Hayat Sevince Güzel
06:00 Hayat Sevince Güzel
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:15 Temizlik Benim İşim
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Mucize Doktor
20:30 Program
20:30 Fetih 1453
22:30 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
23:30 Şevkat Yerimdar
Kaynak: InterSinema.com