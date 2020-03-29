29 Mart 2020 Star Yayın Akışı 29 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Güzel Köylü 02:50 Kiralık Aşk 04:20 Tülin Şahin ile Moda 05:00 Erkenci Kuş 07:15 Çilek Kokusu 09:00 Ah Nerede 09:45 Ayşecik ile Ömercik 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Kiralık Aşk 13:00 Kiralık Aşk 15:45 Erkenci Kuş 18:45 Star Haber 20:00 Sefirin Kızı 20:00 Dizi 20:00 Babil 23:30 Güzel Köylü Kaynak: InterSinema.com