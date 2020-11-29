29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

29.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 06:46
29 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

29 Kasım 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

01:30 Çocuklar Duymasın

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02:00 Hırsız Polis

03:10 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Akasya Durağı

04:50 Fırtına

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:45 Afili Aşk

08:00 Afili Aşk

10:30 Hasret Bitti

10:30 Evim Şahane

12:00 Çok Gezenti Bizim Ora

12:45 Çok Gezenti

13:45 Senden İyi Yok

14:00 Senden İyi Yok

15:00 Geniş Aile

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Hasret Bitti

23:45 Efsane

Kaynak: InterSinema.com

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