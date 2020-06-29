29 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
29 Haziran 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Çember: Evimdeki Yabancılar
00:30 Çember: Şehrin Günahları
02:15 Parker
02:15 Yüksek Sosyete
03:45 Türk Müziği
04:00 Dolunay
04:50 Yüksek Sosyete
05:30 Güzel Köylü
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 İki Aile
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
14:00 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
16:30 Sarışın Bomba
18:45 Star Haber
20:00 Parker
20:00 Görevimiz Tehlike 4
22:15 Bir Demet Tiyatro
22:45 Selfi
Kaynak: InterSinema.com