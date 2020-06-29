29 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
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29 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

29 Haziran 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

29 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
29.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:16

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çember: Evimdeki Yabancılar

00:30 Çember: Şehrin Günahları

02:15 Parker

02:15 Yüksek Sosyete

03:45 Türk Müziği

04:00 Dolunay

04:50 Yüksek Sosyete

05:30 Güzel Köylü

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:45 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

14:00 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

16:30 Sarışın Bomba

18:45 Star Haber

20:00 Parker

20:00 Görevimiz Tehlike 4

22:15 Bir Demet Tiyatro

22:45 Selfi

Kaynak: InterSinema.com

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