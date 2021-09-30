29 Eylül Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 30 Eylül Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

30 EYLÜL TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞ

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 7. Koğuştaki Mucize 22:30 Evlilik Hakkında Her Şey ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberler i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:25 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Zamanlar Çukurova KANAL D YAYIN AKIŞI 06:30 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Camdaki Kız STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Kiralık Aşk 18.40 Star Haber 20:00 Kazara Aşk TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:50 Kalk Gidelim 12:25 Benim Adım Melek 16:00 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Bir Başka Güzel 08:30 Bu Sabah 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:30 Bir Başka Güzel 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Eltilerin Savaşı

Haberler.com - Gündem