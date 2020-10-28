29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:04
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Muş Valisi İlker Göndüzöz, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, İl Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ahmet Petek, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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