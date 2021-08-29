29 Ağustos 2021 Tv 2 Yayın Akışı
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29 Ağustos 2021 Tv 2 Yayın Akışı

29 Ağustos 2021 Tv 2 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

29 Ağustos 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Arka Sokaklar

03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:00 Müzik

06:00 Tatlı İntikam

08:45 Yabancı Damat

11:00 Evim Şahane

12:30 Çok Gezenti

14:00 Rehber

15:30 Operasyon 41

18:00 Çocuklar Duymasın

19:30 Arka Sokaklar

21:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Kaynak: InterSinema.com

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