29 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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29 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

29 Ağustos 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Maç Saati

02:30 Transfer

07:00 Gamer

09:00 Yeni Gün

10:00 Taraftar

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

17:00 Gamer

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 beIN Manşet

23:00 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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