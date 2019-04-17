28 Yıl Önce Memur Olarak Başladığı Belediyeye Başkan Oldu

20 yıl Mali Hizmetler Müdürlüğü görevi yapan, 8 yıl da tahakkuk biriminde çalışan Hayrettin Kaya, 28 yıl görev yaptığı Ayancık Belediyesinde CHP'den başkan seçildi.

"AYANCIK'IN SORUNLARINI BİLİYORUM"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, "Çok mutluyum tabii ki. 28 yıl Ayancık Belediyesinde görev yaptım. Son 20 yılımda Mali Hizmetler Müdürüydüm. Ayancık'ın sorunlarını biliyordum, çözüm yollarını da biliyordum. Halkımızın desteğiyle bu göreve talip olduk, kazandık. Bundan sonrası için de insanlarımızın umutlarına, taleplerine yardımcı olmak için, çözüm yolu üretmek için gece-gündüz çalışacağız" dedi.

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞTIK KAZANDIK"

31 Mart yerel seçimlerinde de aday olabilmek için görevinden istifa ettiğini belirten Kaya, "28 yıllık tecrübemizle çevremizle bu sorunların üstesinden geleceğimizi umuyorum ekibimizle birlikte, çalışma arkadaşlarımızla birlikte, hep birlikte çalıştık kazandık. Bundan sonra da yine hep birlikte çalışacağız. Çözüm yolları üreteceğiz. Belediyemizi, Ayancıkımızı layık olduğu yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA