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28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi.

Aspendos Antik Tiyatro'da 4 Eylül'de 4. Murat operasıyla başlayan festival kapsamında, Japon kızı Cio Cio San ile Amerikan subayı Pinkerton'un aşklarının anlatıldığı "Madama Butterfly" operası sanatseverlerle buluştu.

Ünlü besteci Giacomo Puccini'nin çarpıcı kadın karakteri Madama Butterfly'ın duygularını en yoğun biçimde ortaya koyduğu, sevilen aryalarının seslendirildiği operayı rejisör Yiğit Günsoy sahneye koydu.

Eser, Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde sahneye taşındı.

Japon ve Amerikan kültürlerinin buluştuğu öyküde aşkı, reddedilişi, umutsuzluğu, acıyı, gururu ve yok oluşu yaşayan "Madama Butterfly"ı Güney Koreli konuk sanatçı soprano Lilla Lee, yaşama devam etmeyi seçen Pinkerton'u ise tenor Erdem Erdoğan seslendirdi.

Eserde Sharpless'i Serhat Konukman, Suzuki'yi Medine Tuganova, Goro'yu Fatih Şanal, Bonzo'yu Toygarhan Atuner, Yamadori'yi Mehmet Ali Tutar, Kate'yi Tuğçe Oğuzülgen, komiseri Erdi Can Aybaş ve nikah memurunu ise Enis Ok canlandırdı.

Yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin izlediği operanın sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Festival, 15 Eylül'de "3 Soprano-3 Tenor" konseriyle sürecek.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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