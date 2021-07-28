28 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
01:00 Pi'nin Yaşamı
03:40 Hercai
05:50 Maria ile Mustafa
10:00 Kardeşlerim
14:00 Unutursam Fısılda
16:25 Bir Zamanlar Çukurova
20:00 Tarzan Efsanesi
22:10 Şans Kapıyı Çalınca
Kaynak: InterSinema.com