28 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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28 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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28 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı

28 Şubat 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

02:50 Teşkilat

05:15 Tek Yürek

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Şule

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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