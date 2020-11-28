28 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
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28 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

28.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 06:47
28 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

28 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Üç Yol

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01:30 Kalk Gidelim

02:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:00 Seksenler

04:50 Nirvana Alevler İçinde

04:55 Şefin Özel Konuğu

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

06:45 Böyle Bitmesin

07:35 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:50 Yedi Numara

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:05 Yedi Numara

09:45 Benim Adım Melek

11:00 Benim Adım Melek

12:45 Tövbeler Olsun

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

15:45 Kalk Gidelim

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com

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