28 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
28 Kasım 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Üç Yol
01:30 Kalk Gidelim
02:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:00 Seksenler
04:50 Nirvana Alevler İçinde
04:55 Şefin Özel Konuğu
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
06:45 Böyle Bitmesin
07:35 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:50 Yedi Numara
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:05 Yedi Numara
09:45 Benim Adım Melek
11:00 Benim Adım Melek
12:45 Tövbeler Olsun
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
15:45 Kalk Gidelim
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com