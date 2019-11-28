28 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı
28 Kasım 2019 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:40 Haberler
01:00 Kızak
02:45 Kızak
03:30 Körling
05:00 Kayakla Atlama
06:30 Kızak
07:30 Kızak
08:30 Kızak
09:15 Körling
10:35 Körling
12:00 Golf
13:00 Alp Disiplini
14:05 Kayakla Atlama
16:00 Spor Otomobil
17:00 Formula E
18:00 Yüzme
19:00 Olimpiyat Oyunları
20:00 Olimpiyat Oyunları
20:30 Körling
21:25 Körling
22:25 Haberler
22:30 Nordic Combined
23:00 Nordic Combined