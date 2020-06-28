28 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
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28 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı

28 Haziran 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

28 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
28.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 07:09

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Seni Seven Ölsün

00:50 Esra Erol'da

02:35 Seni Seven Ölsün

03:40 Bir Zamanlar Çukurova

04:50 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 atv’de Hafta Sonu

10:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Gençliğim Eyvah

13:00 Kuruluş Osman

15:05 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Gençliğim Eyvah

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:10 Gençliğim Eyvah

Kaynak: InterSinema.com

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