28 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı 28 Haziran 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Seni Seven Ölsün 00:50 Esra Erol'da 02:35 Seni Seven Ölsün 03:40 Bir Zamanlar Çukurova 04:50 Bir Zamanlar Çukurova 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:00 atv’de Hafta Sonu 10:00 Gençliğim Eyvah 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:05 Gençliğim Eyvah 13:00 Kuruluş Osman 15:05 Bir Zamanlar Çukurova 16:00 Gençliğim Eyvah 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 23:10 Gençliğim Eyvah Kaynak: InterSinema.com