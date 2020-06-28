28 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
28 Haziran 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Seni Seven Ölsün
00:50 Esra Erol'da
02:35 Seni Seven Ölsün
03:40 Bir Zamanlar Çukurova
04:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 atv’de Hafta Sonu
10:00 Gençliğim Eyvah
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Gençliğim Eyvah
13:00 Kuruluş Osman
15:05 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Gençliğim Eyvah
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Hobbit 3: Beş Ordunun Savaşı
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:10 Gençliğim Eyvah
Kaynak: InterSinema.com