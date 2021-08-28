28 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı
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28 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı

28 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Seneye Bu Zamanlar

02:00 Teşkilat

04:15 Kalk Gidelim

06:30 Muhteşem Kraliçe

08:05 Yeşil Deniz

10:45 Yedi Numara

11:50 Seneye Bu Zamanlar

13:50 Seksenler

16:40 Dünya Hali

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com

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28 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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