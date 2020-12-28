27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada
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27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada

28.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:00

Azerbaycanlı 72 yaşındaki Semaye nine, 27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Ağdam'a dönünce dizlerinin üzerine çöküp toprağı öptü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Ağdam 20 Kasım'da Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

27 YIL SONRA MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Ermeni güçleri tarafından 23 Temmuz 1993'te işgal edilen Ağdam'ı terk etmek zorunda kalan 72 yaşındaki Ahmedova Semaye, 27 yıl sonra doğup büyüdüğü Ağdam topraklarına geri döndü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Azerbaycan kanalı İctimai TV kanalı tarafından çekilen belgesel görüntülerinde sevinç gözyaşlarını tutamayan Semaye ninenin Ağdam'a varır varmaz toprağı öperek, savaşın kahramanı askerlere tek tek teşekkür ettiği görüldü.

DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİ

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasında 44 gün süren çatışmalar sona ermişti. Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış, hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmişti. Anlaşmaya göre, Ermenistan Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 25 Kasım'da, Laçın'ı ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim etmişti.

27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
SEVDA: Çok şükür Rabbime daha da güzel sukurlerle dolu yıllar görecek inşallah İslam alemi yeterki su uzerindeki ölü toprağını bı silkeleyip ayağa kalksın.
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...: Allahım dünyada vatansız bırakmasın kimseyi
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BÜYÜK TÜRK: azeri telaffuzu nerden çıktı, türk ulan türk diyeceksin. azerbaycan lı türkler diyeceksin bu başlığı hemen değiştirin. TÜRK
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