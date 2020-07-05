27 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini ve annesini tabancayla vurdu
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27 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini ve annesini tabancayla vurdu

27 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini ve annesini tabancayla vurdu Kırıkkale'de 27 yaşındaki genç, evinde temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu çıkan kurşun hem kendisini hem de annesini yaraladı.

05.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:49

27 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini ve annesini tabancayla vurdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 27 yaşındaki genç, evinde temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu çıkan kurşun hem kendisini hem de annesini yaraladı.

Olay, Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi 2249. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bir odasında ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancasını temizlemek isteyen M.K. (27), kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun hem kendisine hem de annesi D.K.'nın sağ ve sol bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğul, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

27 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini ve annesini tabancayla vurdu

Kaynak: İHA

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