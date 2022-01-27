27 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 27 Ocak Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 27 Ocak Perşembe 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ocak Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik –– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/1) –– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) –– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1) YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI –– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2016/5824 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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